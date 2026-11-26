Душанбе расширит геологоразведку с применением космических и беспилотных технологий

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Таджикистан активизирует геологоразведочные работы с использованием современных космических и беспилотных технологий и приглашает зарубежные компании к сотрудничеству в этой сфере, заявил министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир.

"Геологические исследования имеют очень большие перспективы, поскольку уровень геологической изученности территории страны остается низким", - сказал Кабир, выступая на III Международном горно-металлургическом форуме в Душанбе.

По словам министра, правительство формирует масштабную программу геологоразведки, реализация которой позволит расширить изучение минерально-сырьевой базы республики.

Кабир отметил, что при проведении исследований планируется использовать современные космические технологии и беспилотные системы.

"Мы тоже хотим это развивать и приглашаем наших партнеров. Мы готовы с вами по этому направлению развиваться", - сказал министр, обращаясь к представителям международных компаний.

Он подчеркнул, что расширение геологических исследований является одним из важных условий освоения минеральных ресурсов и развития горнодобывающей промышленности Таджикистана.

Министр выразил заинтересованность в привлечении к сотрудничеству крупных международных компаний, обладающих опытом и современными технологиями в области геологического изучения недр.