Таджикистан предложил инвесторам осваивать месторождения критически важных металлов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Таджикистан располагает запасами 10 из 12 видов металлов, имеющих критическое значение для глобального технологического перехода, и предлагает иностранным инвесторам участвовать в освоении месторождений и создании перерабатывающих производств, заявил на Международном горно-металлургическом форуме премьер-министр Кохир Расулзода.

"Всего в стране выявлено около 800 месторождений, и примерно на 100 из них уже ведется добыча более 50 видов минерального сырья", - сказал он.

По словам премьер-министра, Таджикистан располагает запасами сурьмы, серебра, золота, меди, свинца, цинка, олова, вольфрама, лития и редкоземельных металлов. Часть этой продукции уже производится в стране.

Особое место в минерально-сырьевой базе республики занимает сурьма. Расулзода отметил, что по ее запасам и добыче Таджикистан входит в тройку мировых лидеров.

Премьер-министр подчеркнул, что стратегической задачей страны является переход от экспорта сырья и концентратов к глубокой переработке металлов и выпуску готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

В частности, республика заинтересована в развитии производства катодной меди, специальных сплавов, высокочистого алюминия и компонентов для электротехнической промышленности.

Для снижения геологических рисков инвесторов Таджикистан внедряет международные стандарты оценки запасов, включая кодекс JORC, а также переводит геологические архивы в цифровой формат, сообщил Расулзода.

По его словам, инвесторам должны предоставляться прозрачные и проверенные геологические данные.

Правительство республики, как отметил премьер-министр, формирует условия для привлечения иностранного капитала. Законодательство предусматривает более 240 видов льгот, в том числе свыше 110 налоговых и таможенных преференций.

В Таджикистане также действуют пять свободных экономических зон с готовой инфраструктурой и специальным налоговым режимом. Для сопровождения инвестиционных проектов применяется механизм "единого окна".

"Профильные министерства готовы представить вам сформированный пул перспективных участков для совместной работы", - сказал Расулзода, обращаясь к участникам форума.

Он пригласил зарубежные компании к участию в освоении месторождений, созданию совместных предприятий и запуску новых промышленных производств.

По словам премьер-министра, сочетание значительных запасов минерального сырья и доступной гидроэнергии позволяет Таджикистану развивать энергоемкие производства и предлагать инвесторам проекты на различных этапах производственной цепочки - от добычи до выпуска готовой продукции.

Расулзода выразил надежду, что форум станет отправной точкой для заключения крупных контрактов и формирования долгосрочных партнерств с иностранными компаниями.