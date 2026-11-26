Таиланд, Малайзия и Сингапур заявили о планах продолжать обсуждать с США пошлины

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Власти Таиланда, Малайзии и Сингапура после того, как стало известно об идеях США ввести дополнительные пошлины в отношении импорта из этих стран, заявили о стремлении продолжить переговоры с США по поводу размера возможных пошлин, сообщают в четверг региональные СМИ.

В министерстве торговли Таиланда заявили, что Бангкок будет добиваться дальнейшего снижения американских пошлин. "Таиланд будут и дальше вести переговоры, чтобы обеспечить максимально низкий порог пошлин", - приводит портал The Nation слова министра торговли Супхаджи Сутхумпун.

В министерстве инвестиций, торговли и промышленности Малайзии тоже выразили подобные намерения. "Ведомство будет взаимодействовать и консультироваться с США, чтобы общая ставка пошлин для Малайзии (...) не превысила 19%", - сообщает газета The Malaysian Reserve.

В свою очередь власти Сингапура выразили разочарование планами Белого дома. "Сингапур не согласен с намерениями Торгового представительства США, и мы очень разочарованы предложенными мерами против Сингапура", - приводит телеканал Channel News Asia заявление сингапурского министерства торговли и промышленности.

В министерстве добавили, что нацелены на дальнейший диалог с Вашингтоном, в том числе для поиска способов снизить пошлины.

В среду стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает ввести серию дополнительных пошлин до 18% в отношении Малайзии и Таиланда, а также до 20% - в отношении Сингапура.

Предложенные меры - реакция Вашингтона на то, что, по его мнению, эти страны не пытаются сокращать избыточные производственные мощности.