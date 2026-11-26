Пекин раскритиковал предложение США о новых пошлинах против КНР и других стран

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные пошлины США в отношении КНР, ЕС Бразилии, Индии и ряда других стран приведут к дестабилизации глобальных цепочек поставок товаров и к росту мировой инфляции, заявил в четверг представитель министерства коммерции Китая Хэ Ядун.

"Такие меры оставят структурные проблемы этих стран нерешенными, дестабилизируют глобальные промышленные и производственные цепочки, нарушат сотрудничество стран в сфере промышленности и подтолкнут вверх уровень мировой инфляции", - приводит его слова издание China Daily.

Хэ Ядун подчеркнул, что подобные меры могут создать "системные риски для роста мировой экономики".

Представитель Минкоммерции добавил, что Китай будет внимательно следить за развитием ситуации и оставит за собой право принимать необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.

В среду стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает ввести серию дополнительных пошлин в отношении ряда стран. Серьезные пошлины, до 20%, коснутся ряда товаров из Китая. При этом, меры распространятся не на весь китайский экспорт в США. Такие же пошлины хотят ввести в отношении Сингапура.

Кроме того, пошлины до 18% предлагают ввести в отношении Бангладеш, Камбоджи, Индонезии, Малайзии и Таиланда. Пошлины до 15% предлагаются применить против ЕС, Японии, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня.

Предложенные меры - реакция Вашингтона на то, что, по его мнению, эти государства не пытаются сокращать избыточные производственные мощности.