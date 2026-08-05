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Нидерланды официально поддержали выдвижение Кнота кандидатом на пост главы ЕЦБ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов поддержали выдвижение Клааса Кнота кандидатом на пост президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), освобождающийся в 2027 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства финансов страны.

Кнот возглавлял ЦБ Нидерландов в течение 14 лет, два срока подряд вплоть до конца июня 2025 года.

Он получил официальную поддержку от правительства своей страны как кандидат на пост главы ЕЦБ, заявил представитель Минфина Нидерландов. По его словам, Кнот имеет высокую квалификацию, необходимую, чтобы занять и другие руководящие посты в ЕЦБ, которые освободятся в ближайшие месяцы.

Кнот считается одним из основных претендентов на должность президента европейского регулятора, как и экс-руководитель Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос, возглавляющий в настоящее время Банк международных расчетов. Последний уже получил поддержку правительства Испании для выдвижения на пост главы ЕЦБ.

Восьмилетний срок службы нынешнего президента ЕЦБ Кристин Лагард в этой должности истекает в октябре 2027 года. Однако в начале июля она дала понять, что может покинуть этот пост до официального окончания срока ее полномочий, чтобы заняться французской политикой. В ходе пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ 23 июля Лагард заявила, что не планирует уходить со своей должности по крайней мере до конца текущего года.

В следующем году в ЕЦБ также освобождается пост главного экономиста, который в настоящее время занимает Филип Лейн, и место члена исполнительного совета, занимаемого Изабель Шнабель.

Нидерланды Клаас Кнот Кристин Лагард ЕЦБ
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