США подготовили программу расширения военного присутствия в Гренландии стоимостью $500 млн

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты разработали программу расширения военного присутствия в Гренландии, стоимость которой может достигать $500 млн, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на документы Пентагона.

В распоряжении издания оказались данные о государственных закупках, содержащие масштабные предложения по развитию базы Космических сил США Питуффик на северо-западе Гренландии.

Подготовительные работы уже ведутся. В Инженерном корпусе изданию подтвердили, что "правительство уже заключило отдельный контракт на проектные услуги". Военные консультируются с подрядчиками относительно наиболее эффективных способов реализации проекта.

В строительной документации эти работы описываются как часть этапа "достижения начальной оперативной готовности".

Проекты предусматривают возведение трех ангаров-укрытий для авиатехники, отдельного здания для технического обслуживания самолетов, объектов для защиты авиатехники от коррозии, а также модернизацию инфраструктуры, обеспечивающей авиационные операции.

В документах также упоминаются объекты для обслуживания самолетов, выполненных по технологии "стелс", и обеспечения секретных военных операций. Это указывает на то, что планы выходят за рамки стандартной модернизации существующей инфраструктуры базы, отмечает издание.

Указывается, что при разработке предложений были учтены суровые арктические условия: предусмотрены дополнительные инвестиции в системы электроснабжения, отопления и водоснабжения.

Согласно документам Инженерного корпуса, оценочная стоимость строительных работ составляет от 250 до $500 млн.

Инициатива Вашингтона последовала за ратификацией датским парламентом соглашения в сфере безопасности, подписанного 22 сентября в Нью-Йорке представителями США, Дании и Гренландии. Соглашение обновляет оборонный договор 1951 года, регулирующий американское военное присутствие на острове. Хотя соглашение сохраняет суверенитет Дании и право гренландцев на самоопределение, оно предоставляет Вашингтону более широкие возможности для укрепления своего военного присутствия в регионе Арктики.

Питуффик - самый северный военный объект Пентагона, расположенный примерно в 1,2 тыс. км к северу от Северного полярного круга. База играет ключевую роль в защите США и Канады от потенциальных ударов баллистических ракет.

Согласно обновленному документу, Вашингтон получает право расширить свою деятельность на авиабазе Питуффик, а также создать дополнительные военные объекты в Нарсарсуаке на юге Гренландии и Местерсвиге на востоке острова. В ходе дальнейших переговоров стороны могут договориться о создании новых военных объектов.

Стратегическое значение Питуффика может еще больше возрасти в рамках инициативы президента США Дональда Трампа о создании системы противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome), упоминание о которой также содержится в новом соглашении.