Rocket Lab вывела на орбиту японский спутник наблюдения за поверхностью Земли

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в пятницу вывела на орбиту очередной японский мини-спутник StriX для радиолокационной съемки поверхности Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

В рамках миссии под названием Night Owls Never Sleep запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1А на полуострове Махия в Новой Зеландии в 13:15 по местному времени (в 03:15 по Москве). Примерно через час спутник был выведен на заданную орбиту высотой 569 км.

Спутник StriX японской компании Synspective массой 100 кг, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), предназначен для съемки поверхности Земли с разрешением до 3 метров при полосе обзора 30 км и до 1 метра при полосе обзора 10 км

Это 14-й такой аппарат компании в ее орбитальной группировке, которая в перспективе будет состоять из более чем 40 спутников. После полного развёртывания в 2031 году группировка будет способна получать данные о любой точке Земли и днём, и ночью, при любых погодных условиях не позднее, чем через два часа после запроса.