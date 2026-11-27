КСИР сообщил о предупредительной стрельбе по американскому F-16

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его силы ПВО произвели предупредительные выстрелы по американскому истребителю F-16 в районе острова Хенгам в Персидском заливе, вынудив его удалиться от иранских рубежей, передает агентство Tasnim.

В заявлении КСИР указывается, что истребитель приблизился к воздушному пространству Ирана, обеспечивая воздушное прикрытие коммерческих судов, которые шли по несанкционированному Тегераном маршруту через Ормузский пролив. Утверждается, что американский истребитель резко развернулся после задействования средств ПВО.

Иранские военные предупредили, что любые попытки обойти иранские правила транзита в Ормузском проливе недопустимы и что дальнейшие нарушения могут повлечь за собой серьезные последствия для самих нарушителей и поддерживающих их вооруженных сил.