Все пляжи отелей в эмирате Рас-эль-Хайма открылись после разлива нефти

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Власти эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ объявили в пятницу об открытии всех пляжей при отелях, закрытых ранее из-за разлива нефти в Персидском заливе, сообщает газета Khaleej Times.

Власти призвали жителей и туристов соблюдать правила безопасности и рекомендации профильных ведомств.

Пляжи Рас-эль-Хаймы были закрыты 24 октября после того, как министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ подтвердило утечку нефти из танкера у побережья соседнего эмирата Умм-эль-Кайвайн. К 30 октября утечку удалось остановить, однако работы по очистке прибрежных территорий продолжались. Пляжи открывались поэтапно по мере завершения этих работ.

Первые семь пляжей Рас-эль-Хаймы, в том числе при трех курортных отелях, возобновили работу 11 ноября. На следующий день об открытии пляжей объявили власти эмирата Шарджа. На время действия ограничений ряд отелей Рас-эль-Хаймы организовал для российских туристов бесплатные трансферы на пляжи других эмиратов, в частности Фуджейры.

Как сообщил в четверг Российский союз туриндустрии (РСТ), ограничения на купание в Рас-эль-Хайме не оказали существенного влияния на продажи туров в ОАЭ. Туроператоры отмечали стабильные темпы бронирования поездок как на ближайшие даты, так и на новогодние каникулы. Спрос на отдых в пострадавших от разлива нефти районах поддерживали скидки отельеров и бесплатные трансферы на пляжи соседних эмиратов. При этом в некоторых популярных отелях ОАЭ свободных номеров на новогодние праздники практически не осталось.