Nvidia проверит связь CEO компании с возможной шпионкой из КНР

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Акции Nvidia Corp. дешевеют на внебиржевых торгах на сообщении, что совет директоров крупнейшей по капитализации компании мира расследует связь главного исполнительного директора компании Дженсена Хуана с женщиной, которая могла оказаться китайской шпионкой.

Цена бумаг Nvidia на внебиржевых площадках опускается примерно на 3,4% от уровня закрытия в прошлую пятницу.

СМИ написали, что у Дженсена Хуана была связь с предпринимательницей китайского происхождения, которая могла передавать информацию о нем властям КНР.

"Совет директоров Nvidia начинает независимое расследование в свете недавних сообщений о том, что основатель и CEO компании Дженсен Хуан стал мишенью для иностранной разведки, - говорится в сообщении чипмейкера. - Расследованием займется комитет, составленный из независимых директоров. Приоритетом для совета директоров является национальная и экономическая безопасность США".

"У совета директоров нет причин полагать, что национальная безопасность либо корпоративные секреты Nvidia оказались под угрозой, но совет изучит всю доступную информацию", - отмечается в пресс-релизе.

В октябре газета The New York Times (NYT) написала, что глава Nvidia состоял в отношениях с Элис Хуан (однофамилица), которая ранее была топ-менеджером сингапурской компании Megaspeed, владеющей рядом ЦОД в Азии. Власти США провели проверку Megaspeed и обнаружили связь компании с китайской разведкой.

Правительство США ввело ограничения на поставки продвинутых чипов, в том числе производства Nvidia, в Китай. Как пишет NYT, китайские власти могли завербовать Элис Хуан, чтобы попытаться обойти эти ограничения.