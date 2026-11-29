В Гагаузии начался второй тур выборов главы автономии и депутатов местного парламента

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Второй тур выборов башкана (главы) Гагаузской автономии Молдавии и депутатов Народного собрания Гагаузии (НСГ) стартовал на всей территории автономного образования, открылись все 67 участков для голосования.

В ходе голосования 29 ноября будет избран глава автономии, а также 21 депутат НСГ. Кроме того, в селе Баурчи состоится первый тур, так как выборы 15 ноября в этом округе были признаны несостоявшимися из-за низкой активности избирателей. В селе проголосовали 24,6% избирателей при необходимом минимуме в 25%. При повторных выборах минимальной явки нет, а для второго тура голосования явка составляет 20% от количества избирателей, внесенных в списки для голосования.

На пост башкана будут баллотироваться независимый кандидат, депутат парламента Молдавии от фракции "Альтернатива" Александр Стояногло и кандидат от Партии социалистов Федор Гагауз. На выборах 15 ноября явка составила 37,6% при минимальном пороге в 25% для признания выборов состоявшимися. Стояногло получил 38,44% голосов избирателей (18 136 голосов), а Гагауз - 24,22% (11 426 голосов).

Стояногло 60 лет, юрист по образованию. В 1995-2001 гг. был прокурором Гагаузской автономии. В 2001-2007 гг. - заместителем генерального прокурора Молдавии, 2009-2014 гг. был депутатом молдавского парламента от Демократической партии, в 2009-2010 гг. - вице-председателем парламента.

С ноября 2019 года до октября 2021 года Стояногло был генеральным прокурором Молдавии. В октябре 2021 г. отстранен от должности, задержан и обвинен в коррупции, злоупотреблении служебным положением и даче ложных показаний (сам Стояногло называл дело политическим). В октябре 2023 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение его права на справедливое судебное разбирательство.

В 2024 года Стояногло баллотировался на пост президента. Вышел во второй тур, где уступил действующему президенту Майе Санду, набрав 45,09% голосов. При этом на избирательных участках внутри страны он получил 51,19%, но проиграл выборы в результате подсчета голосов на избирательных участках за рубежом.

В 2025 года стал депутатом парламента Молдавии от Избирательного блока "Альтернатива".

Женат, имеет двух взрослых дочерей, которые проживают в Германии. Кроме молдавского гражданства, имеет гражданство Румынии и заявляет о поддержке курса Молдавии на европейскую интеграцию.

Федору Гагаузу 68 лет. Баллотируется на должность башкана от Партии социалистов Молдавии. Получил высшее юридическое образование в Киеве в 1986-1991 гг., а в 1998 году - степень магистра государственного управления. В течение 20 лет работал в органах внутренних дел, где занимал и руководящие должности. С 1999 по 2001 года возглавлял Управление внутренних дел Гагаузской автономии.

В 2012 году стал депутатом Народного собрания Гагаузии, где работал до 2014 года. С 2014 года по 2025 год, по спискам Партии социалистов становился депутатом парламента Молдавии в трех созывах.

Женат, имеет двоих сыновей, которые проживают в Москве. Кроме гражданства Молдавии, имеет гражданство РФ и Болгарии. Выступает за более тесное сотрудничество с Россией, против евроинтеграции Молдавии.

Накануне дня тишины должны были состояться публичные дебаты двух кандидатов. Однако, Федор Гагауз проигнорировал приглашение на дебаты. В то же время он заручился поддержкой почти всех остальных шести кандидатов, которые баллотировались на пост башкана в первом туре.

В первом туре голосования были избраны 13 из 35 депутатов НСГ. Второй тур выборов депутатов НСГ состоится в 21 округе, а в одном округе - первый тур. Во второй тур вышли несколько депутатов прежнего состава НСГ, среди которых Николай Дудогло, Александр Тарнавский, Георгий Лейчу, Николай Орманжи, Елена Юрченко. Кроме того, во второй тур вышли Корнел Дудник и Олег Гаризан, которые одновременно баллотировались и на пост башкана.

Выборы НСГ проводятся по избирательным округам: каждый населенный пункт автономии выбирает одного депутата, а в городах сформировано от двух до четырех округов. При этом все избиратели получат по два бюллетеня для голосования - по выборам башкана и по выборам Народного собрания.

Башкан возглавляет систему органов публичного управления и Исполнительный комитет. Народное собрание принимает местные законы, утверждает бюджет автономии и состав Исполкома(по предложению башкана). Срок полномочий депутатов и башкана составляет 4 года.

В автономии нет башкана после того, как в августе 2025 года Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор".

Срок полномочий действующего состава Народного собрания Гагаузии истек 12 ноября 2025 года. Однако, НСГ не смогло самостоятельно назначить дату выборов из-за блокировок, связанных с противоречиями в законодательстве. В августе парламент Молдавии внес поправки в Избирательный кодекс, а также назначил дату выборов Народного собрания и башкана (главы) автономии.

Нынешние выборы - последние, которые проводятся по округам. Согласно новому Избирательному кодексу, который был принят парламентом Молдавии 24 августа 2026 года, через четыре года выборы НСГ будут проводиться по пропорциональной системе (по партийным спискам) в едином избирательном округе.