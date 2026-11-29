Более 32 тонн наркотиков изъято в Казахстане за 10 месяцев

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане в январе-октябре этого года из незаконного оборота изъято более 32 тонн наркотиков, в том числе свыше одной тонны синтетических веществ, сообщила пресс-служба МВД республики.

"За 10 месяцев 2026 года выявлено 6,5 тыс. наркоправонарушений, в том числе более 3 тыс. наркопреступлений. В незаконный оборот не допущено свыше 32 тонн наркотиков, включая более одной тонны синтетических веществ", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы.

За указанный срок полиция пресекла деятельность восьми организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной. Задержаны 10 лидеров и 43 участника ОПГ.

Кроме того, ликвидированы 23 нарколаборатории и 94 фитолаборатории. Выявлено 147 фактов контрабанды наркотиков.

В систему "Кибернадзор" внесено порядка 30 тыс. интернет-ресурсов с противоправным контентом, заблокировано более 11 тыс. сайтов и почти 14 тыс. карт-счетов на сумму свыше 283 млн тенге.