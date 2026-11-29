Президент Казахстана проголосовал на выборах в местные представительные органы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных выборах депутатов маслихатов (местные представительные органы) всех уровней, сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.

Токаев проголосовал на избирательном участке № 520, расположенном во Дворце Независимости в Астане.

В воскресенье в Казахстане проходят досрочные выборы в маслихаты областей, городов и районов. Центризбирком зарегистрировал на выборы более 10,9 тыс. кандидатов.

В рамках выборов планируется избрать 3 447 депутатов в 228 маслихатах. В частности, 668 мандатов - в 20 областных маслихатах, 626 мандатов - в 38 городских и 2 153 мандата - в 170 районных.

В последний раз выборы депутатов маслихатов всех уровней прошли в Казахстане в марте 2023 года. Срок полномочий депутатов маслихата - 5 лет.

Как сообщила Центральная избирательная комиссия, в Казахстане по состоянию на 14:00 воскресенья (12:00 по Москве) явка на выборы в местные представительные органы составила 45,46% граждан, включенных в списки.