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Специалисты предупредили о возможном цунами в районе Фиджи и Вануату

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Фиджи и Вануату, расположенных в южной части Тихого океана, объявили угрозу возникновения цунами, волны могут достигать от 0,3 до 1 метра, сообщает система оповещения о цунами США.

Ранее в 209 км к западу от острова Хантер в Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 3:51 по UTC (6:51 по Москве), его глубина залегала на 26,7 км.

Сообщений о пострадавших и о разрушениях в результате землетрясения на данный момент нет. Подтверждений того, что землетрясение действительно привело к формированию цунами, пока не поступало.

В то же время, в Новой Зеландии, согласно сообщению министерства гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями, угрозы цунами нет. На Гавайях, согласно сообщению тихоокеанского центра оповещения о цунами, угроза цунами также отсутствует.

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Теги: Фиджи, Вануату
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