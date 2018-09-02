Главные новости
ЭкономикаТрамп не увидел необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТАВ РоссииСКР назвал несколько версий инцидента с самолетом в СочиВ РоссииВо время отдыха в Туве Путин готовил еду на костре и наблюдал за козерогами
В мире

В Эстонии собрались временно установить памятный камень бывшим эсэсовцам

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонии Ляэнераннаское (Laaneranna) отделение Консервативной народной партии планирует временно установить в воскресенье на кладбище в Лихула (Lihula, Западная Эстония) памятный камень эстонским солдатам, воевавшим в годы Второй мировой войны в составе 20-й эстонской дивизии СС.

Памятный камень будет копировать памятник, установленный ранее на местном кладбище и демонтированный распоряжением правительства 2 сентября 2004 года, говорится на сайте партии.

В связи с 14-й годовщиной этой даты в память о событиях тех дней вечером на кладбище в Лихула состоится публичное собрание, будут исполнены патриотические песни и на месте бывшего памятника планируется временно установить памятный камень.

Впервые памятник с изображением солдата в форме СС, автоматом в руках и с эмблемой 20-й дивизии СС, был установлен в 2002 году в городе Пярну. Однако после ряда протестов он был демонтирован. В 2004 году по инициативе властей Лихула его вновь установили на местном кладбище. Автомат в руках изображенного на нем солдата был направлен на восток, откуда, по мнению организаторов, "исходит угроза Эстонии".

После ряда протестов эстонской и международной общественности памятник был вновь демонтирован правительствам Юхана Партса (Juhan Parts), опасавшегося, что скандал с монументом негативно скажется на репутации государства, стремившегося тогда стать членом НАТО и ЕС. В настоящее время памятник стоит в музее борьбы за свободу Эстонии в Лагеди (Lagedi) под Таллином.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Эстония

Новости по теме

В мире
На Украине осудили обвиняемого в организации покушения на БабченкоНа Украине осудили обвиняемого в организации покушения на Бабченко
Борис Герман пошел на сделку со следствием и получил 4,5 года лишения свободаПодробнее
 Взятые в плен сирийской армией боевики рассказали о получении оружия от СШАВзятые в плен сирийской армией боевики рассказали о получении оружия от США
Как сообщили российские военные, террористы принадлежат к банде "Восточные львы", чей лагерь подготовки находится в районе Эт-Танфа рядом с американской военной базойПодробнее
 Песков сообщил, что контакт Путина с врио главы ДНР пока не запланированПесков сообщил, что контакт Путина с врио главы ДНР пока не запланирован
Как заявил пресс-секретарь президента РФ, убийство Захарченко является провокацией и ведет к повышению напряженности в ДонбассеПодробнее
 И.о. главы ДНР назначен вице-премьер ТрапезниковИ.о. главы ДНР назначен вице-премьер Трапезников
Он будет временно исполнять обязанности главы самопровозглашенной республики после убийства Александра ЗахарченкоПодробнее
Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеАлександр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке
По информации источника в аппарате главы ДНР, лидер самопровозглашенной республики получил смертельное ранение при взрыве в кафеПодробнее
 В США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о ПутинеВ США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о Путине
Российский президент объяснил американскому коллеге, за какие качества он выбрал своего преемникаПодробнее
 США решат вопрос отправки очередных подозреваемых в ГуантанамоСША решат вопрос отправки очередных подозреваемых в Гуантанамо
Нескольких боевиков ИГ планируют отправить на военную базу на КубеПодробнее
 Космонавты начали ремонт повреждений "Союза" без участия коллег из СШАКосмонавты начали ремонт повреждений "Союза" без участия коллег из США
ЦУП приказал самостоятельно ставить заплатки на пристыкованном к станции российском корабле, астронавты НАСА настаивали на детальном рассмотрении планаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 августа6 фото
30 августа
Фотохроника 30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото
30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаТрамп не увидел необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТАВ РоссииСКР назвал несколько версий инцидента с самолетом в СочиВ РоссииВо время отдыха в Туве Путин готовил еду на костре и наблюдал за козерогамиВ миреВзятые в плен сирийской армией боевики рассказали о получении оружия от СШАВ миреПесков сообщил, что контакт Путина с врио главы ДНР пока не запланированВ РоссииВ деле о контрабанде 362 кг кокаина из Аргентины появились новые фигуранты

"Черные ящики" аварийно севшего Boeing доставлены в Москву

Начинается их расшифровка, соообщил источник Подробнее

В Эстонии собрались временно установить памятный камень бывшим эсэсовцам

Серия взрывов произошла в районе авиабазы близ Дамаска

Сирийские СМИ заверяют, что речь не идет об израильском авиаударе Подробнее

В Москве пройдет церемония прощания с Иосифом Кобзоном

Народного артиста СССР похоронят на Востряковском кладбище Подробнее

Порошенко обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

В центре Кишинева началась акция сторонников объединения Молдавии с Румынией

Они протестуют против запрета дневного митинга Подробнее

Уничтоженный в Дагестане боевик был главарем "кизилюртовской" банды

Лидеру парижского мая 1968 года Кон-Бендиту предложили пост министра в правительстве Франции

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');