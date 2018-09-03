Потомки Франко попросили омбудсмена добиться отмены планов по его эксгумации

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Внуки Франциско Франко в понедельник обратились к Народному защитнику (омбудсмену) Испании, чтобы тот оспорил правительственный декрет от24 августа, дающий право на эксгумацию останков их предка, сообщает агентство EFE.

В письме, попавшем в распоряжение EFE, семеро внуков Франко просят омбудсмена обжаловать декрет в Конституционном суде Испании. Члены семьи Франко отмечают, что эксгумация диктатора "противоречит воле его потомков". Кроме того, внуки бывшего каудильо Испании указывают в письме, что, по их мнению, испанское правительство выбрало неверную форму законодательной инициативы, так как декрет такого рода может быть одобрен только в случаях "экстренной и неотложной нужды".

В случае с Франко, утверждают его родственники, речь идет о "ситуации совершенно стабильной, происходящей в мирной форме в течение десятилетий, на которую не влияют никакие обстоятельства, требующие немедленных действий".

Народный защитник в Испании занимается защитой конституционных прав граждан, он рассматривает обращения граждан, связанные с действиями властей и чиновников. Народный защитник в Испании обладает правом обращаться в Конституционный суд, требуя проверить конституционность закона.

Ранее правительство Испании одобрило декрет, дающий законное обоснование для эксгумации останков Франко. Теперь декрет правительства должен утвердить парламент Испании. О датах голосования в парламенте по данному вопросу и о возможных сроках эксгумации пока не сообщается.

Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Франко, ранее заявляли, что Долина павших должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.

Долина Павших - это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 гг. в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тысяч жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.