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Испанский премьер исключил превращение мавзолея Франко в место национального примирения

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Председатель социалистического правительства Испании Педро Санчес в среду заявил, что исключает возможность превращения мавзолея диктатора Франсиско Франко в место национального примирения после эксгумации останков лидера, сообщают западные СМИ.

"Оно не сможет стать местом, для которого мы придумаем новое назначение, оно не может быть местом примирения, это место упокоения", - заявил Санчес журналистам во время своего турне по Латинской Америке.

Он добавил, что хотел бы сохранения Долины Павших, где стоит мавзолей, как "гражданского кладбища, где захоронены погибшие во время гражданской войны и при режиме Франко".

Ранее правительство Испании одобрило декрет, дающий законное обоснование для эксгумации останков Франко.

Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Франко, ранее заявляли, что Долина Павших должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.

Теперь декрет правительства должен утвердить парламент Испании. О датах голосования в парламенте по данному вопросу и о возможных сроках эксгумации пока не сообщается.

Долина Павших - это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 гг., в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.

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Теги: Испания, Франсиско Франко
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