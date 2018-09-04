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В Лондоне три человека пострадали в результате отравления неизвестным веществом

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Три человека госпитализированы в Лондоне в результате отравления неизвестным веществом, сообщает телеканал SkyNews. Инцидент произошел в районе Ноттинг-Хилл.

В районе двух часов дня по местному времени (16:00 по Москве) полиция получила сообщение об атаке с применением "отравляющего вещества". На место, помимо полицейских, были отправлены врачи скорой помощи и две бригады пожарных. Медики осмотрели на месте происшествия и забрали в больницу трех человек.

Пожарные проверили, нет ли угрозы дальнейшего заражения, и убедившись, что никакой опасности нет, покинули место происшествия менее чем через час.

Сейчас полиция выясняет, что могло стать причиной отравления людей. Насколько серьезно они пострадали, не уточняется.

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