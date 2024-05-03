Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Полиция задержала 57 человек на пропалестинских протестах в Нью-Йорке

Полиция задержала 57 человек на пропалестинских протестах в Нью-Йорке
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Полиция Нью-Йорка задержала 57 участников акций в поддержку палестинцев, сообщает в пятницу CNN.

В частности, полицейские задержали 44 человека в частном университете "Новая школа". По словам представителей закона, протестующие обосновались в вестибюле общежития и не давали студентам пройти к своим комнатам.

"Мы несколько раз предлагали им покинуть территорию", - сказал представитель полицейского департамента Нью-Йорка, объясняя, почему в итоге сотрудники полиции задержали демонстрантов.

Еще 13 человек были задержаны в Университете Нью-Йорка. В образовательном заведении сообщили, что после предупреждения полиции около 30 человек ушли сами, оставшиеся 13 "хотели, чтобы их задержали".

Протесты против действий Израиля в отношении палестинцев продолжаются в университетах по всей территории США. В четверг число задержанных с 18 апреля превысило 2 тыс. человек.

В миреПолиция Нью-Йорка начала разгон пропалестинской акции в Колумбийском университетеПолиция Нью-Йорка начала разгон пропалестинской акции в Колумбийском университетеЧитать подробнее

Также в четверг президент США Джо Байден выступил с обращением, заявив, что протесты должны проходить мирно, и вновь выразил свою поддержку Израилю.

Протесты в американских университетах начались около двух недель назад. В них в основном принимают участие пропалестинские студенты, которые не согласны с руководством учебных заведений. Они выходят на демонстрации в десятках университетах США и требуют от руководства разорвать любые связи с Израилем или компаниями, связанными с конфликтом в секторе Газа.

Самые активные демонстрации проходят в Колумбийском университете, Городском университете Нью-Йорка, Калифорнийском университете, Аризонском университете, Техасском университете и других. Почти везде происходят столкновения с полицией, в некоторых случаях сотрудники органов правопорядка использовали не смертельное химическое оружие и резиновые пули.

США Нью-Йорк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Финляндии арестовали 3 студентов из РФ за вывоз товаров двойного назначения

Прекращение торговли Турции с Израилем затронет товарооборот на сумму $9,5 млрд

Прекращение торговли Турции с Израилем затронет товарооборот на сумму $9,5 млрд

В МИД РФ назвали спекуляциями обвинения США в использовании химоружия на Украине

Командующий ВС Эстонии предложил готовиться к возможной блокаде Балтики

В Берлине загорелся завод компании, производящей ракетные комплексы IRIS-T

В Берлине загорелся завод компании, производящей ракетные комплексы IRIS-T

Захарова пообещала Дании ответ в случае ограничений прохода танкеров с нефтью РФ

Визы на Шри-Ланку станут платными для российских туристов с июня

МИД ФРГ вызвал поверенного в делах России из-за кибератаки

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что с начала года взято под контроль 547 кв. км территории новых регионов

Шеф Пентагона подтвердил, что военные РФ находятся на одной базе с американцами в Нигере

Шеф Пентагона подтвердил, что военные РФ находятся на одной базе с американцами в Нигере
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });