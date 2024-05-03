Полиция задержала 57 человек на пропалестинских протестах в Нью-Йорке

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Полиция Нью-Йорка задержала 57 участников акций в поддержку палестинцев, сообщает в пятницу CNN.

В частности, полицейские задержали 44 человека в частном университете "Новая школа". По словам представителей закона, протестующие обосновались в вестибюле общежития и не давали студентам пройти к своим комнатам.

"Мы несколько раз предлагали им покинуть территорию", - сказал представитель полицейского департамента Нью-Йорка, объясняя, почему в итоге сотрудники полиции задержали демонстрантов.

Еще 13 человек были задержаны в Университете Нью-Йорка. В образовательном заведении сообщили, что после предупреждения полиции около 30 человек ушли сами, оставшиеся 13 "хотели, чтобы их задержали".

Протесты против действий Израиля в отношении палестинцев продолжаются в университетах по всей территории США. В четверг число задержанных с 18 апреля превысило 2 тыс. человек.

Также в четверг президент США Джо Байден выступил с обращением, заявив, что протесты должны проходить мирно, и вновь выразил свою поддержку Израилю.

Протесты в американских университетах начались около двух недель назад. В них в основном принимают участие пропалестинские студенты, которые не согласны с руководством учебных заведений. Они выходят на демонстрации в десятках университетах США и требуют от руководства разорвать любые связи с Израилем или компаниями, связанными с конфликтом в секторе Газа.

Самые активные демонстрации проходят в Колумбийском университете, Городском университете Нью-Йорка, Калифорнийском университете, Аризонском университете, Техасском университете и других. Почти везде происходят столкновения с полицией, в некоторых случаях сотрудники органов правопорядка использовали не смертельное химическое оружие и резиновые пули.