Что произошло за день: пятница, 3 мая

Страны G7 передумали конфисковывать активы РФ, в Ленобласти ликвидирован агент разведки Украины, в Берлине горит завод, производящий ракеты

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- FT сообщила об отказе G7 от идеи полной конфискации российских активов. Отмечается, что страны опасаются ответных действий, а также обвинений в совершении "любого шага, который мог бы быть равнозначен нарушению международного права".

- ФСБ уничтожила в Ленобласти агента украинской разведки, планировавшего теракты. Он прибыл из Литвы, где обучался минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения диверсий.

- В Берлине загорелся завод компании, производящей ракетные комплексы IRIS-T, которые поставляются, в том числе украинской армии. В горящем здании размещались, в частности, склады с химикатами.

- Путин и президент Таджикистана обсудили ситуацию вокруг мигрантов в РФ. Лидеры двух стран заявили о необходимости совместного пресечения попыток искусственного нагнетания ситуации вокруг приезжающих в РФ трудовых мигрантов.

- Глава МИД Британии не поддержал идею о возможной отправке войск НАТО на Украину. Такую инициативу выдвигал Эммануэль Макрон. Дмитрий Песков назвал эти заявления французского лидера продолжением очень опасной тенденции. Также он заявил, что вербальной эскалацией являются и слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по российским объектам.

- Шеф Пентагона подтвердил, что военные РФ находятся на одной базе с американцами в Нигере. В Кремле констатировали, что Россия развивает отношения с африканскими странами во всех областях, в том числе, и в оборонной.

- Изъятое огнестрельное оружие предложили передавать на нужды СВО. Согласно замыслу авторов соответствующего законопроекта, это коснется изъятого, конфискованного оружия, а также боеприпасов к нему, добровольно сданного собственниками на уничтожение. То же самое будет происходить и с оружием, сданным владельцами на хранение в Росгвардию и невостребованным ими более года.

- Maersk возобновил ликвидацию российской "дочки" по контейнерным перевозкам.