Более 20 участников акции протеста в Тбилиси задержаны 2 мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании в Тбилиси накануне 23 участников акции протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Протестующие были задержаны в административном порядке по фактам мелкого хулиганства и неподчинения законным требованиям полиции, сказали в ведомстве журналистам в пятницу.

Вечером 2 мая сторонники оппозиции провели акцию протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" на площади Героев в Тбилиси, где перекрыли один из центральных транспортных узлов столицы. Из-за действий демонстрантов, которые перекрыли сразу несколько автотрасс, в течение нескольких часов в центре Тбилиси было парализовано автомобильное движение, скопились километровые пробки.

Между тем в пятницу вечером протестующие намерены продолжить акцию. Организаторы сообщили журналистам, что планируют провести шествие, и одной из точек, где они намерены остановиться, будет офис правящей партии "Грузинская мечта". Позже они направятся к зданию грузинского парламента на проспекте Руставели.

Парламент Грузии в среду, 1 мая, принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В окончательном, третьем чтении законопроект будет поставлен на голосование в парламенте 17 мая.