Глава МИД Индии не согласился с критикой Байденом иммиграционной политики страны

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар Фото: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден ошибся, когда предположил, что у Индии возникли экономические проблемы из-за нежелания принимать у себя иммигрантов, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

"Прежде всего, нужно отметить, что наша экономика не испытывает трудностей", - заявил министр, слова которого приводит индийская газета The Economic Times.

"Я бы сказал, что, если рассматривать всемирную историю, то можно увидеть, что наше общество - очень открытое. Разные люди из разных частей света прибывают в Индию", - добавил Джайшанкар.

Говоря о политике Индии в сфере иммиграции, он напомнил о принятом при нынешнем правительстве законе, который облегчает получение гражданства теми иммигрантами, которые подвергаются опасности у себя на родине.

Ранее на этой неделе Байден, рассуждая о пользе иммиграции, предположил, что у таких стран, как Индия, Япония, Китай и Россия, есть проблемы в экономике из-за нежелания принимать иммигрантов.

Такое заявление вызвало удивление в западной прессе, так как обычно Вашингтон воздерживается от критики Токио и Дели, поскольку у этих стран хорошие отношения с США.