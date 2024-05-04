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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Садик Хан остался мэром Лондона на третий срок

Садик Хан остался мэром Лондона на третий срок
Фото: Peter Nicholls/Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Действующий мэр Лондона Садик Хан добился переизбрания, и останется на этом посту на третий срок, сообщает Sky News.

На выборах, прошедших в начале мая, представляющий лейбористов Хан набрал 43,7% голосов, тогда как его соперник от консерваторов Сьюзан Холл - только 32,6%.

Это первый в истории случай, когда мэр Лондона останется на своем посту три срока.

В начале мая в Великобритании прошли выборы в региональные органы власти. Согласно поступающим данным, на них лейбористы одержали убедительную победу. Находящиеся у власти консерваторы, напротив, показали худший результат на таких выборах за последние 40 лет.

Европейские СМИ отмечают, что региональные выборы дали представление о расстановке сил в британской политике в преддверии всеобщих выборов, которые, как ожидается, пройдут в конце 2024 года.

Лондон Садик Хан Великобритания Сьюзан Холл
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