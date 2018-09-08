СМИ сообщили о бегающей с ножом женщине в британском городе Барнсли

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Полиция в городе Барнсли на юге британского графства Йоркшир пытается нейтрализовать женщину с ножом, которая пытается нападать на прохожих, сообщает в субботу интернет-портал британской газеты Daily Star.

Издание со ссылкой на свидетелей пишет, что женщина с "большим ножом" бегает по улицам, "кричит по-арабски" и пытается нападать на встреченных людей. Некоторые свидетели происходящего сообщают о еще одной женщине и мужчине, "имеющих при себе ножи-мачете".

В свою очередь полиция Южного Йоркшира через твиттер сообщила о "серьезном инциденте": "В Барнсли этим утром усилено присутствие полиции из-за серьезного происшествия. Людей просят проявлять бдительность и сообщать о любых проблемах по номеру 101 (полиция)".

UPDATE: Please see below for update on #Barnsley town centre incident. One person is in police custody. If you see anything suspicious or hold information about this morning's incident, please call 101 quoting incident number 246 8/9/18 pic.twitter.com/dAlXzlaX9y — SouthYorkshirePolice (@syptweet) 8 сентября 2018 г.

На страничке местной радиостанции в твиттере говорится: "Проявляйте осторожность, если вы направляетесь в центр Барнсли из-за женщины с ножом, покупатели ищут убежища внутри магазинов, они закрыты, на месте работает полиция".

Позднее полиция сообщила, что в связи с инцидентом был задержан один человек. Идет ли речь о той самой женщине с ножом, не уточняется. В заявлении также говорится об одном пострадавшем "с незначительными травмами".