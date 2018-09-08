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Пашинян не увидел причин для разговоров о вхождении Армении в НАТО

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает неоправданными разговоры о намерении республики стать членом НАТО.

"Все вопросы следует рассматривать в контексте наших национальных интересов. Наш национальный интерес - повышение уровня безопасности. Это решается в контексте членства в ОДКБ и союзнических отношений с Россией", - сказал Пашинян в интервью программе "Зинуж" ("Военная сила)" министерства обороны республики.

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По его словам, те, кто говорит о членстве Армении в НАТО, должен доказать, что в рамках ОДКБ и союзнических отношений с Россией вопрос обеспечения безопасности Армении не решается.

"Я уверен, что эффективность ОДКБ, нашего членства в этой Организации и уровень армяно-российских отношений повысятся", - отметил Пашинян.

Вместе с тем он отметил, что члены ОДКБ должны уточнить свои обязательства.

"Этот вопрос беспокоит не только Армению, но и всех членов Организации. Необходимо зафиксировать существование проблемы и в духе союзничества обсудить все вопросы, чтобы понять, какие обязательства имеет ОДКБ перед Арменией и какие обязательства имеет Армения перед ОДКБ и странами - членами организации", - отметил Пашинян.

Он отметил, что на встречах с руководителями стран ОДКБ передал обеспокоенность Еревана в связи с торговлей оружием этими странами с Азербайджаном.

"Этот вопрос будет в повестке наших обсуждений. Но цель обсуждений - не навредить ОДКБ, а усилить ее. Армения заинтересована, в сильной Организации. Наша задача - повысить уровень безопасности нашей страны, и наша работа направлена на это, поскольку ОДКБ была создана с этой целью", - сказал премьер Армении.

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Теги: Армения, ОДКБ, Никол Пашинян

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