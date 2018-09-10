Лидер профсоюзов Великобритании предложит ввести четырехдневную рабочую неделю

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Генсек Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О'Грейди призовет сократить рабочую неделю до четырех дней, сообщает в понедельник газета The Independent.

"В XIX веке профсоюзы боролись за восьмичасовой рабочий день. В XX веке мы получили право на два выходных и оплачиваемый отпуск. Я верю, что в XXI — мы сможем добиться четырехдневной рабочей недели с достойной оплатой", - процитировало издание речь лидера профсоюзов, с которой она выступит на 150-м ежегодном конгрессе профсоюзов в Манчестере в ближайшие два дня.

"Сейчас самое время использовать технологии для более справедливого разделения материальных благ. А не позволять верхушкам забирать все себе", - отметит О'Грейди, в частности, компанию Amazon, капитализация которой недавно достигла 1 трлн долларов. Согласно расследованию газеты Sunday Mirror, на складах компании в Великобритании периодически действует 55-часовая рабочая неделя, а работники "теряют сознание от усталости".

Федерация профсоюзов Британии (TUC) была основана в 1868 году. Сейчас в 48 отделениях состоят около 5,6 млн трудящихся.