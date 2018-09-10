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Глава CBS ушел в отставку из-за обвинений в непристойном поведении

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор и председатель совета директоров медиакомпании CBS Corp. Лесли Мунвз ушел в отставку на фоне ряда обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам. Как говорится в пресс-релизе компании, Мунвз немедленно покинет свой пост. Его обязанности временно перейдут к операционному директору Джозефу Ианниелло.

Кроме того, Мунвз и CBS пожертвуют $20 млн организациям, отстаивающим права женщин и равноправие полов на рабочих местах. Эти средства будут вычтены из компенсации гендиректора за досрочное расторжение контракта, если по итогам расследования компания решит выплатить ему такую компенсацию.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, если Мунвз будет признан невиновным по результатам внутреннего расследования, его компенсация может составить порядка $100 млн. В обратном случае он может не получить ничего.

Ранее более десятка женщин обвинили Мунвза в непристойном поведении в период с 1980 по 2000 год. Также они заявили, что он угрожал тем, кто отвечал отказом на его приставания. Глава CBS признал связь с тремя из шести указанных женщин, однако сказал, что все происходило по обоюдному согласию и без каких-либо угроз.

68-летний Мунвз проработал в CBS в общей сложности почти 24 года, из них последние 12 лет на посту CEO. Он считается одной из самых влиятельных персон в американском медиабизнесе.

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Теги: CBS, Лесли Мунвз
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