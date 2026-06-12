Трамп опроверг сообщения Тегерана об условиях соглашения с США

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп в пятницу назвал далекими от действительности сообщения Тегерана об условиях соглашения с США.

"Их слабое и ничтожное заявление об условиях соглашения не имеет отношения к действительности и ничего общего с тем, что было согласовано письменно. Это нечестные люди, они ведут себя недобросовестно", - написал он в соцсети Truth Social.

Ранее в иранских СМИ появился текст, содержащий пункты соглашения, однако в МИД Ирана отметили, что он носит предварительный характер и будет дорабатываться.

Аналогичные данные поступили от журналиста Axios Барака Равида, который сообщил, что США и Иран согласовали текст соглашения, однако финального одобрения от сторон еще не поступало.