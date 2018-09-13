Суд во Франции отпустил Павленского из-под стражи под обязательство являться в полицию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Французский суд по итогам заседания во Дворце правосудия постановил освободить из-под стражи эмигранта из России акциониста Петра Павленского до следующих судебных слушаний, сообщает в четверг французская радиостанция Radio France Internationale.

По данным радиостанции, в отношении Павленского установлен судебный контроль, в соответствии с которым он обязан являться при необходимости в полицию.

В связи с окончанием первой части судебных слушаний следующее заседание будет посвящено рассмотрению дела по существу. Ожидается, что оно состоится 10 января.

В конце 2017 года Павленский, получивший во Франции политическое убежище, совершил поджог здания отделения Банка Франции на площади Бастилии.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) 16 октября 2017 г.

Он был задержан, после чего переведен в психиатрический стационар французской полиции.