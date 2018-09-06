Медики обойдут все дома в крымском селе после появления ржавого налета

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Подомовой отход планируется провести 7 сентября в селе Перекоп на севере Крыма, расположенном рядом с пересыхающим отстойником завода по производству диоксида титана, в котором испаряются химические вещества, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Село Перекоп - близлежащее к кислотонакопителю. Завтра с 9 утра подомовой обход жителей силами министерства здравоохранения Крыма: взятие анализов, собеседование с людьми с пониманием, как эта ситуация влияет на организм (...) Прошу прокуратуру с МВД подключиться к этому обходу", - сказал Аксенов в четверг на заседании оперативного штаба в Армянске.

В селе проживают порядка 900 человек. По данным властей Крыма, госпитализированных с отравлением химвеществами нет.

Жители Армянска с 24 августа жалуются в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях желтеет и раньше времени опадает листва. Некоторые горожане сообщают о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4 сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова и решили остановить на две недели работу армянского филиала "Титановых инвестиций".

Кроме того, в Армянске на две недели объявили внеплановые каникулы, дошкольников с мамами и школьников в профилактических целях отправляют в крымские санатории.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Химические отходы сбрасываются в отстойник с 1971 года. Площадь технического водоема - 42 квадратных километра, объем - 30 млн кубометров. Отстойник пересох из-за установившейся в нынешнем году засушливой погоды в Крыму, в "озере" осталось 1,6 млн кубометров. Конденсат образуется из-за перепада ночных и дневных температур.

Власти рассматривают два пути решения проблемы: первый - проложить трубу и перебросить воду в накопитель из Каркинитского залива Черного моря, если она подойдет по химсоставу (результаты анализов ожидаются на этой неделе), второй - обработать поверхность отстойника спецсоставом (сейчас определяют, каким именно).