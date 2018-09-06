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Украина приостановила пропуск автомобилей через два из трех пунктов на границе с Крымом

Пункты "Каланчак" и "Чаплинка" временно закрыты в связи с опасной экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", пояснили в украинской погранслужбе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Украинские пограничники в четверг вечером закрыли для движения людей и транспортных средств два из трех автомобильных пунктов пропуска на границе Украины с Крымом, сообщил "Интерфаксу" представитель пограничного управления ФСБ РФ по республике.

"В 17:50 по Москве без объяснения причин Госпогранслужба Украины в одностороннем порядке прекратила пропуск в пунктах пропуска "Каланчак" (напротив пункта пропуска "Армянск" в Крыму) и "Чаплинка" (в Крыму напротив пункт "Перекоп"), - сказал собеседник агентства.

Российские пограничники перенаправляют граждан и машины в пункт пропуска "Джанкой". Сообщается, что там стабильная обстановка.

В свою очередь помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что контрольные пункты въезда/выезда "Каланчак" и "Чаплинка" временно прекращают свою работу в связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан".

"С целью сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих у админграницы и следующих через КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе "Титан" на территории временно оккупированного Крыма принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка". Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме", - написал он на странице в фейсбуке.

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Слободян уточнил, что во временно закрытых КПВВ пограничники продолжат нести службу, однако пропуск граждан и транспортных средств будут осуществлять только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости.

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл детали автомобилей, заборы, газовые колонки, ключи, посуду и украшения из металла. Кроме того, на деревьях желтеет и преждевременно опадает листва. Некоторые из горожан сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также о першении и боли в горле.

Власти Крыма 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова, решили остановить на две недели работу филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске, крупного химзавода по производству диоксида титана. Власти признали, что причиной выпадения химического вещества на севере Крыма является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого химзаводом.

Кроме того, в Армянске на две недели объявлены каникулы, дошколят с мамами и школьников "в профилактических целях" отправят на отдых в крымские санатории.

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Теги: Украина, ФСБ

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