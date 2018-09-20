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ЦИК Грузии зарегистрировал 19 кандидатов в президенты

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии на данный момент зарегистрировала 19 кандидатов в президенты.

Всего было подано 46 заявок на участие в выборах президента, из которых 20 от политических партий и 26 - от инициативных групп. По информации Центризбиркома, необходимый для регистрации кандидата список поддерживающих лиц смогли представить 25 избирательных субъектов, из которых 19 политических партий и шесть инициативных групп. 19 инициативных групп не смогли представить список, и им было отказано в регистрации.

Сейчас проходит регистрация шести субъектов. Кандидаты в президенты Грузии могут зарегистрироваться до 28 сентября.

Согласно Избирательному кодексу Грузии, выдвижение кандидата в президенты Грузии должно быть подтверждено подписями не менее 25 923 избирателей (0,75 % общего числа избирателей).

Что касается зарегистрированных участников, то наиболее известными среди кандидатов являются - представитель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, занимавший пост председателя парламента Грузии в период правления президента Михаила Саакашвили; еше один экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, которого поддерживает оппозиционная партия "Свободные демократы"; экс-глава МИД Грузии Григол Вашадзе, который баллотируется от оппозиционного объединения "Сила в Единстве" и бывшей правящей партии "Единое национальное движение"; лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, а также еще одна экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, которая выступает как независимый кандидат.

Правящая партия "Грузинская мечта" участия в президентских выборах не принимает. Ранее в партии заявили, что поддержат независимого кандидата, в частности, Саломе Зурабишвили.

В четверг стало известно, что ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты известному грузинскому кинорежиссеру Георгию Шенгелая. В комиссии заявили журналистам, что Шенгелая не смог представить список поддерживающих его избирателей. Кинорежиссер заявил журналистам, что сам снял свою кандидатуру, потому что сомневается в справедливом проведении выборов.

Действующий президент Георгий Маргвелашвили отказался идти на второй срок.

Выборы президента Грузии пройдут 28 октября.

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Теги: Грузия

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