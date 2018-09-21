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Умер президент Вьетнама

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года, сообщили вьетнамские государственные СМИ.

Чан Дай Куанг скончался в пятницу в больнице от "тяжелого заболевания, несмотря на усилия местных и иностранных врачей и профессоров", говорится в сообщении телевидения Вьетнама.

Чан Дай Куанг стал президентом в апреле 2016 года, получив поддержку 91% депутатов однопалатного парламента страны - Национального собрания.

Как отмечает издание Channel News Asia, институт президентства во Вьетнаме носит во многом церемониальный характер, поскольку президент управляет страной совместно с премьер-министром и главой коммунистической партии.

До того как стать президентом, Чан Дай Куанг работал в органах внутренних дел Вьетнама, дослужился до воинского звания генерала и поста министра общественной безопасности. С августа 2011 года являлся членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама.

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