В результате нападения на военный парад в Иране погибли 10 человек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 10 человек погибли, в том числе журналист, и еще 21 человек получил ранения в результате нападения на военный парад в городе Ахваз на юго-западе Ирана, сообщает в субботу агентство "Тасним" со ссылкой на заместителя губернатора провинции Хузестан Али Хоссейнзаде.

Он назвал нападение "трусливой террористической атакой", отметив, что число жертв может возрасти, так как некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения.

Властям удалось ликвидировать двух террористов и арестовать еще двух нападавших.

Как сообщалось ранее, боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. Они укрывались в расположенном неподалеку парке. Государственная телерадиокомпания "Голос Исламской республики Иран" назвала напавших террористами-такфиритами. Этот термин употребляется иранскими властями в отношении членов группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Военный парад в Ахвазе прошел в рамках недели "Священной обороны" в память об ирано-иракской войне в 1980-е годы.