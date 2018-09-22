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Число жертв теракта в Иране достигло 24 человек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв теракта на военном параде в Иране возросло до 24 человек, раненых - 53 человека, сообщил в субботу иранский телеканал Press TV. Ранее сообщалось о 10 погибших и 20 пострадавших.

Теракт в городе Ахваз на юго-западе Ирана произошел в субботу утром, когда неизвестные открыли огонь по участникам военного парада.

Государственная телерадиокомпания "Голос Исламской республики Иран" назвала напавших террористами-такфиритами. Этот термин употребляется иранскими властями в отношении членов группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт в Ахвазев на "региональных спонсоров терроризма" и США.

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Теги: Иран, Ахваз

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