В Швейцарии пройдет референдум о еде

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарцы в воскресенье проголосуют на референдуме по вопросам регулирования продовольственного рынка, сообщила BBC News.

На голосование ставятся два пункта: об ужесточении контроля импорта продовольствия и о поддержке отечественного производителя.

Согласно швейцарским законам, любая петиция, набравшая более ста тысяч подписей, выносится на общенациональный референдум. В стране набралась критическая масса людей, которые хотят ужесточить правила маркировки еды, чтобы быть уверенными в ее качестве и происхождении. Эта идея возникла после скандала с использованием конины для приготовления лазаньи. Некоторые швейцарцы хотят не только тщательно контролировать качество продукции, но и следить, чтобы при ее производстве не нарушались права трудящихся и не усугублялась экологическая ситуация. Таким образом, если иностранная компания не соответствует швейцарским стандартам качества, ее продукцию нельзя будет импортировать.

Кроме того, на голосование поставят вопрос о повышении пошлин на импортные товары, чтобы поддержать местных производителей и предотвратить из исчезновение в результате рыночной конкуренции.

Некоторые политики считают поставленные условия невыполнимыми. В случае поддержки правительство будет обязано установить новые правила торговли продовольствием. Это сильно осложнит жизнь ритейлеров.

По предварительным опросам, около 70% граждан готовы проголосовать "за".