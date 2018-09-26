В комитете Сената США пройдут слушания с участием Apple, Google, Twitter

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Представители топ-менеджмента крупных американских технологических компаний, в том числе Apple, Google и Twitter, примут участие в среду в слушаниях в комитете Сената США по торговле, сообщает агентство Associated Press (AP).

Среди участников также числятся топ-менеджеры AT&T, Amazon и Charter Communications.

Слушания будут посвящены политике конфиденциальности компаний в связи с ростом обеспокоенности по вопросу обеспечения безопасности личных данных клиентов, отмечает агентство.

В сообщении AP указывается, что администрация президента США Дональда Трампа надеется на то, что "конгрессу удастся создать новый свод правил, который будет регулировать то, как компании могут использовать данные своих клиентов, обеспечивая при этом баланс между "конфиденциальностью и процветанием".

Весной 2017 года Трамп подписал законопроект, который позволил Интернет-провайдерам собирать и передавать информацию о предпочтениях своих клиентов без их ведома. Таким образом, он отменил запрет, введенный его предшественником - Бараком Обамой.