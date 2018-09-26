Украина назвала условие освобождения россиян с судна "Норд"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Киев готов отпустить экипаж суда "Норд" на родину только в случае получения ими украинских паспортов, моряки считают такое предложение абсурдным, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Моя украинская коллега Людмила Денисова озвучила позицию Украины, что передвижение и возвращение в семью моряков "Норда" возможно только в том случае, если они получат украинские паспорта. Они считают такое предложение абсурдным, являясь гражданами Российской Федерации, имеющими на руках паспорта граждан России, которые признаны самим судом легитимными, законными", - сказала Москалькова журналистам.

Она подчеркнула, что менять свое гражданство моряки пока не выражают желание. По словам уполномоченного, удержание экипажа на Украине "бесчеловечно".

25 марта Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяется статья 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по статье 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская область).

19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана Горбенко не посещать территорию Крыма.

Остальным членам экипажа вменялась часть 2 статьи 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.