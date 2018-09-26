Треть пассажиров авиарейса Кутаиси - Барселона не смогли добраться до места назначения

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Рейс украинской авиакомпании WizzAir из грузинского города Кутаиси в испанскую Барселону в среду был выполнен с двухчасовым опозданием из-за неполадок с аварийным трапом, говорится в сообщении Кутаисского международного аэропорта.

"У борта авиакомпании WizzAir, который осуществил рейс Берлин - Кутаиси, после остановки открылся аварийный трап. Поскольку количество аварийных трапов в самолете сократилось, исходя из стандартов безопасности полетов, авиакомпания приняла решение допустить на рейс этого воздушного судна из Кутаиси в Барселону меньшее число пассажиров", - говорится в сообщении.

По информации аэропорта, из 160 пассажиров улететь смогли только 110 человек. С остальными 50 пассажирами ведется индивидуальная работа, чтобы отправить их другими рейсами.

При этом отмечается, что как для аэропорта, так и для авиакомпании, главный приоритет - безопасность пассажиров. "Соответственно, все мероприятия были осуществлены в соответствии с требованием безопасности", - подчеркивается в сообщении.