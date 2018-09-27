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Трамп обвинил демократов в попытках предъявить ему ложные обвинения

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь обвинил представителей Демократической партии США в предъявлении ему ложных обвинений в сговоре с Россией.

"Они (демократы - ИФ) пытались убедить людей, что у меня были какие-то дела с Россией. Но у меня не было сговора с Россией. Только представьте, что я в Висконсине или я в Мичигане (во время предвыборной кампании - ИФ). И я говорю: "Господи, у нас плохи дела, давайте я позову русских на помощь". Кто в это поверит?", - сказал Д.Трамп, выступая в Нью-Йорке.

В США проходит ряд расследований о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

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Теги: США, Дональд Трамп
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