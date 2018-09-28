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Россия и Ямайка подписали соглашение об условиях отказа от виз

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Ямайки Камина Джонсон Смит в ходе встречи на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписали соглашение об условиях отказа от виз при взаимных поездках граждан двух стран, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Министры подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Ямайки об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Ямайки", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам российско-ямайского взаимодействия и актуальным темам международной и региональной повестки дня.

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Теги: Россия, Ямайка

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Россия и Ямайка подписали соглашение об условиях отказа от виз

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