Главы МИД РФ и Гватемалы подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Встреча глав МИД России и Гватемалы Сергея Лаврова и Сандры Эрики Ховель Поланко состоялась во вторник "на полях" 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы развития российско-гватемальского политического диалога, наращивания сотрудничества в различных областях, укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений, обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении на странице МИД РФ в Facebook.

В нем отмечается, что по "итогам встречи министры подписали Совместное заявление Российской Федерации и Республики Гватемала о неразмещении первыми оружия в космосе".