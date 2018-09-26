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Главы МИД РФ и Гватемалы подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Встреча глав МИД России и Гватемалы Сергея Лаврова и Сандры Эрики Ховель Поланко состоялась во вторник "на полях" 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы развития российско-гватемальского политического диалога, наращивания сотрудничества в различных областях, укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений, обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении на странице МИД РФ в Facebook.

В нем отмечается, что по "итогам встречи министры подписали Совместное заявление Российской Федерации и Республики Гватемала о неразмещении первыми оружия в космосе".

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Теги: Россия, Гватемала

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