В Иракском Курдистане пройдут парламентские выборы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Парламентские выборы состоятся в воскресенье в Иракском Курдистане. За 111 мест в парламенте будут бороться 773 кандидата от 29 политических партий. Согласно данным избирательной комиссии, официально зарегистрировано около 3 млн избирателей, большая часть из которых проживает в провинциях Сулеймания и Эрбиль. Для выборов в Иракском Курдистане будут открыты 5,9 тыс. избирательных участков.

За ходом голосования будут следить представители более 20 местных и международных организаций.

СМИ отмечают, что парламентские выборы пройдут спустя год после того, как состоялся референдум о независимости Иракского Курдистана. Тогда за нее проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. Однако в Багдаде сочли референдум нелегитимным. После референдума отношения между Эрбилем и Багдадом обострились. На фоне этих событий центральные власти вводили запрет на международные авиарейсы в курдский регион на несколько месяцев, однако затем сняли ограничения, взяв под контроль аэропорты Иракского Курдистана.

Западные наблюдатели отмечают, что итоги парламентских выборов в Иракском Курдистане могут положительно повлиять на отношения между Эрбилем и Багдадом.