Французского культурного деятеля Арно приговорили к двум годам тюрьмы за изнасилование

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Влиятельный культурный деятель, фотограф Жан-Клод Арно, связанный со Шведской академией, приговорен судом к двум годам лишения свободы за преступление сексуального характера, сообщает в понедельник сайт канала Би-би-си.

"Обвиняемый признан виновным в изнасиловании, которое он совершил в ночь с 5 на 6 октября 2011 год. Он был приговорен к двум годам тюремного заключения", - приводят СМИ выдержки из решения окружного суда Стокгольма.

Рассмотрение дела Арно было начато судом 19 сентября. Пострадавшая является одной из 18 женщин, которые публично обвинили Арно в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, однако он отказался признать себя виновным в совершении насильственных действий сексуального характера.

Шведские СМИ напоминают, что этот случай стал причиной крупного скандала, разгоревшегося вокруг Нобелевского комитета по литературе, в деятельности которого подсудимый на протяжении долгих лет принимал активное участие.

В мае Шведская академия объявила о решении не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, а перенести ее вручение на 2019 год.