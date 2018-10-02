Бархам Салих победил на выборах президента Ирака

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Представитель Патриотического союза Курдистана Бархам Салих избран новым президентом Ирака по итогам второго тура парламентского голосования, сообщает во вторник телеканал "Рудау".

Салих родился в 1960 году в Ираке. В 1987 году получил докторскую степень в Ливерпульском университете в Великобритании. Он занимал должности премьер-министра регионального правительства иракского Курдистана и заместителя премьер-министра иракского федерального правительства.

Ранее сообщалось, что Демократическая партия Курдистана сняла кандидатуру своего представителя Фуада Хусейна после того, как в первом раунде голосования за Бархама Салиха проголосовали 165 депутатов, тогда как за Хусейна - 89.

Голосование состоялось во вторник в парламенте Ирака.

Изначально парламентское голосование было назначено на 3 октября. Затем его перенесли на два дня раньше - на 1 октября, чтобы у депутатов оставалось достаточно времени до 3 октября в том случае, если они не смогут утвердить кандидатуру на пост президента за одно заседание.

Однако в итоге голосование в иракском парламенте накануне не состоялось из-за отсутствия кворума, и оно было перенесено на 2 октября.

Претендентами на должность президента были заявлены представитель Демократической партии Курдистана Фуад Хусейн и Бархам Салих из Патриотического союза Курдистана. Согласно договоренности между двумя партиями, кандидат от Патриотического союза Курдистана получает пост президента Ирака, в то время как кандидат от Демократической партии Курдистана становится президентом Иракского Курдистана.

Однако позднее в Демократической партии Курдистана сочли, что у партии есть право выдвинуть кандидата на пост президента Ирака, учитывая наличие большинства ее представителей как в парламенте Ирака, так и в парламенте Иракского Курдистана.

Президентом Ирака традиционно становится представитель курдского меньшинства.