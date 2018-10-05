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Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак осужден на 15 лет за коррупцию

Он стал четвертым южнокорейским экс-лидером, осужденным по уголовной статье

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Суд Южной Кореи в пятницу назначил наказание экс-президенту Южной Кореи Ли Мён Баку в виде лишения свободы сроком на 15 лет по делу о коррупции, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

Ранее прокуратура требовала для экс-президента 20 лет тюрьмы.

Кроме этого, экс-президенту назначен штраф в размере $11,5 млн.

Суд постановил, что Ли Мён Бак является реальным владельцем компании по производству автомобильных запчастей DAS, которая по документам принадлежит его брату. По данным следствия, Ли Мён Бак использовал эту компанию для формирования тайных финансовых счетов.

Также суд пришел к выводу, что Ли Мён Бак принимал плату от компании Samsung Electronics, которая пыталась избежать расследования по делу об уклонении от уплаты налогов.

В общей сложности, ранее Ли Мён Баку были предъявлены обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении своими служебными полномочиями и доверием.

Ли Мён Бак находился на посту президента Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года. Ранее он также занимал пост мэра Сеула и являлся генеральным директором строительной компании Hyundai Engineering and Construction.

YTN отмечает, что Ли Мён Бак стал четвертым экс-лидером Южной Кореи, осужденным в соответствии с уголовным правом.

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Теги: Южная Корея, Ли Мён Бак

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