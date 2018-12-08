В Армении объявлен "день тишины" перед внеочередными выборами в парламент

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Армении в субботу наступил "день тишины" перед намеченными на 9 декабря внеочередными парламентскими выборами.

Это первые общереспубликанские выборы после смены власти в Армении в апреле 2018 года, когда к власти пришел оппозиционный политик Никол Пашинян, сменив на должности премьер-министра Сержа Саргсяна, занимавшего до этого в течение десяти дет пост президента Армении.

В выборах участвуют девять партий и два предвыборных блока. Свои документы представили предвыборный блок "Мой шаг", возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Пашиняном, партия "Дашнакцутюн" и возглавляемая одним из крупнейших предпринимателей страны Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения".

В выборах примет участие блок "Мы", созданный партией "Республика", которую возглавляет экс-премьер Армении Арам Саркисян, и партией "Свободные демократы".

Документы для участия в выборах представили также возглавляемая экс-спикером парламента Артуром Багдасаряном партия "Оринац еркир"; партия "Светлая Армения", возглавляемая депутатом парламента Эдмоном Марукяном; партия "Сасна црер", созданная членами вооруженной группировки, летом 2016 года захватившими полицейский полк в Ереване. Эта партия выступает против отношений Армении с Россией, за выход из ОДКБ и ЕАЭС, и за стратегические отношения с США.

О своем участии в выборах заявила возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия, заявившая, что намерена стать второй политической силой в новом парламенте.

В выборах примут участие также партии "Национальный прогресс", "Решение гражданина" и Христианско-народное возрождение, возглавляемая политологом Левоном Шириняном.

Выборы пройдут по пропорциональной (партийные списки) и рейтинговой (мажоритарной) системам.

Проходной барьер для партий составляет 5%, для предвыборных блоков - 7%.

Парламент Армении будет состоять из 105 депутатов. Для формирования стабильного парламентского большинства необходимо 54% мест в парламенте.

На выборах в парламент Армении в качестве наблюдателей зарегистрированы представители БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, наблюдательские миссии СНГ, МПА СНГ, ПА ОБСЕ, Европейского парламента, "Содействие инициативам свободы и демократии" (SILBA), "Европейская сеть организаций, ведущих мониторинг за выборами" (ENEMO), а также 22 местных наблюдательских организаций.

Правом выбирать в Армении, по данным полиции, пользуются более 2,5 млн граждан.

В день выборов в республике будут открыты 2009 избирательных участков. Открытие участков за рубежом не предусмотрено.

Порог явки на выборах также не предусмотрен.

По мнению наблюдателей, абсолютное большинство голосов на выборах получит представляемая действующим главой правительства Армении Пашиняном политическая сила. Основная борьба, по мнению аналитиков, развернется между партией Пашиняна и Республиканской партией.