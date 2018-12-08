Не менее 30 человек пострадали в результате беспорядков в Париже

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Акции протеста "желтых жилетов" в Париже, сопровождающиеся беспорядками, привели к ранениям не менее 30 человек, передает британская телерадиокорпорация BBC со ссылкой на французскую полицию.

Среди пострадавших - три офицера полиции.

По данным агентства Associated Press, кроме Парижа, столкновения между "желтыми жилетами" и полицейскими произошли в порту Марселя. Однако неизвестно, пострадал ли кто-либо в ходе беспорядков в Марселе.

В субботу замглавы МВД Франции Лоран Нюнес заявил, что в акциях протеста "желтых жилетов" по всей Франции принимают участие примерно 31 тыс. человек, а органы правопорядка задержали более 700 протестующих.

Протесты "желтых жилетов"

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топливо. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.

Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Ранее на этой неделе телеканал BFM-TV со ссылкой на источники сообщал, что в Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что в ходе намеченной на субботу акции демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку путча.