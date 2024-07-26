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Почти 300 тыс. человек на юго-востоке КНР эвакуированы из-за тайфуна "Гаеми"

Почти 300 тыс. человек на юго-востоке КНР эвакуированы из-за тайфуна "Гаеми"
Фото: Xu Weijie/VCG via Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - До 628 тыс. жителей провинции Фуцзянь на юго-востоке КНР оказались в зоне бедствия из-за тайфуна "Гаеми", ранее прошедшего по Филиппинам и острову Тайвань, сообщают в пятницу китайские СМИ.

По данным местных властей, из-за того, в частности, пришлось эвакуировать 290 тыс. человек.

Накануне "Гаеми" достиг материкового Китая и пришел в городской округ Путянь провинции Фуцзянь, порывы ветра тогда достигали 118,8 км/ч. Утром в пятницу эпицентр тайфуна находился в городском округе Саньмин, скорость ветра достигала 100,8 км/ч.

Синоптики ожидают, что тайфун будет смещаться на северо-запад со скоростью 20 км/ч, постепенно ослабевая. Ожидается, что днем в пятницу он доберется до провинции Цзянси.

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В ночь на четверг "Гаеми" обрушился на Тайвань, тогда скорость ветра в нем была эквивалентна урагану третьей категории (178-208 км/ч). Он привел к затоплению дорог, отмене авиарейсов и закрытию школ и предприятий. Как минимум четыре человека погибли из-за непогоды и около 530 пострадали.

На Филиппинах тайфун привел к серьезным наводнениям в столице страны Маниле, ее пригородах и в соседних провинциях на острове Лусон. Представители местных властей сообщили, что из-за высокой воды пришлось приостановить транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами. Около 20 человек погибли.

Ураганы третьей категории по шкале Саффира-Симпсона могут нанести структурные повреждения домам и хозяйственным постройкам, разрушить здания, у которых нет прочного фундамента, а также вызвать наводнения в удаленных от побережья местах.

КНР Гаеми
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