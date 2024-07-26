Власти Австралии запретили добычу урана в Национальном парке Какаду

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти Австралии отказались возобновить лицензию на добычу урана в Национальном парке Какаду на Северной территории из-за протестов местных жителей, пишет Financial Times.

Разработкой месторождения Jabiluka, расположенного в заповеднике, планировала заняться компания Energy Resources of Australia (ERA, мажоритарная доля принадлежит Rio Tinto). Jabiluka считается одним из крупнейших неразработанных месторождений высококачественного урана в мире.

Акции ERA упали на 5,9% в пятницу и рухнули почти на 40% за последние три месяца. Ранее компания прекратила переработку урановой руды с рудника Ranger, расположенного вблизи Jabiluka, и стоимость возобновления операций сейчас оценивается в 2 млрд австралийских долларов ($1,3 млрд). У ERA нет других крупных активов, и ей грозит банкротство к концу года.

Представители компании заявили о разочарованности решением властей и сообщили, что рассматривают возможность оспорить его. В то же время Rio Tinto, владеющая более 86% акций ERA, выразила удовлетворение тем, что пожелания местных племен были учтены.

Такая позиция Rio Tinto вызвала недовольство миноритариев ERA, обвинивших компанию в нарушении собственных интересов.

"Jabiluka могла стать самым значительным вкладом Австралии в декарбонизацию нашей планеты и помочь США и другим западным странам сократить зависимость от Казахстана и России", - сказал в интервью FT Джок Пакер из инвесткомпании Packer & Co, владеющей 9,3% акций ERA.

Национальный парк Какаду входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, в парке находятся пещеры с наскальными рисунками, самым древним из которых около 18 тыс. лет.